Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.
Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşamasının ardından son maçlarda takımını yalnız bırakan İspanyol futbolcu Marco Asensio, sakatlığını atlatmasının ardından idmanda yer aldı. Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına cuma günü devam edecek.
