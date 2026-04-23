Galler Prensi William, bölge halkıyla bir araya geldiği ve yerel projeleri incelediği ziyareti sırasında samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Prens William, bölgede karşılaştığı bir Real Madrid taraftarıyla sohbet ederken, kısa süre önce de Galatasaraylı bir taraftarla tanıştığını dile getirdi.
Bu durum karşısında şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getiren William, ''Az önce de şurada Galatasaraylı bir taraftarla tanıştım. Burası nasıl Galler?'' şeklinde konuştu.
Prens’in bu beklenmedik esprili yorumu etraftakileri güldürürken, sosyal medyada da paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak viral oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?