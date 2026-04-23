Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı - Son Dakika
Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı

23.04.2026 14:48
Galler Prensi William, Galler'de karşılaştığı bir Real Madrid taraftarı ile sohbet etti. William sohbet sırasında, “Az önce de şurada Galatasaraylı bir taraftarla tanıştım. Burası nasıl Galler?” şeklindeki esprili sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Galler Prensi William, bölge halkıyla bir araya geldiği ve yerel projeleri incelediği ziyareti sırasında samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

PRENS WILLIAM'IN ŞAŞKINLIĞI

Prens William, bölgede karşılaştığı bir Real Madrid taraftarıyla sohbet ederken, kısa süre önce de Galatasaraylı bir taraftarla tanıştığını dile getirdi. 

''BURASI NASIL GALLER?''

Bu durum karşısında şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getiren William, ''Az önce de şurada Galatasaraylı bir taraftarla tanıştım. Burası nasıl Galler?'' şeklinde konuştu. 

O ANLAR VİRAL OLDU 

Prens’in bu beklenmedik esprili yorumu etraftakileri güldürürken, sosyal medyada da paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak viral oldu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:02:30. #7.12#
