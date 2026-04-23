İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

23.04.2026 13:01
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda alınacak yeni önemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak. Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz. 7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku cinayeti, okullardaki güvenlik önlemleri ve belediye operasyonlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. 

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından okul güvenliğine ilişkin alınan tedbirler şöyle sıraladı:

"REHBERLİK VE GÜVENLİK KOORDİNASYONU SAĞLANACAK"

“İllerde yılda iki kez yapılan okul güvenliği toplantıları her ay yapılacak. Hem gece bekçileri hem geçici köy korucularını okullarda güvenlik için değerlendireceğiz. 7 basamaklı genelge bu hafta valiliklere gönderilecek. Okullarla ilgili risk analizleri yenilenecek. Okullardaki fiziki güvenlik tedbirleri artırılacak. Erken uyarı sistemi işletilecek. Çocuk içine kapanık ve sorunlu olduğu belirlenirse erken uyarı sistemleri değerlendirilecek. Bu durumdaki öğrenciler hem rehber öğretmen hem kolluk tarafından takip edilecek. Rehberlik ve güvenlik koordinasyonu sağlanacak. Zincir bir yerde kırıldığı da koordinasyon sağlanamıyor. Bakanlıklar arasında koordineli çalışma olacak.”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel

RUHSATLI SİLAHLARA SINIRLAMA

İçişleri Bakanı Çiftçi, mevcut durumda istenildiği kadar alınabilen ruhsatlı silahlarla ilgili de bir düzenleme hazırlığı yapıldığını ve kamu görevlilerinin de belirli bir sayının üzerindeki silah alımı için harç ücreti ödemesi konusunun değerlendirildiğini belirtti.

SİBER DEVRİYELERİN SAYISI ARTACAK

Bakan Çiftçi, “Siber suçlarla ilgili tedbirleri artırıyoruz.” diyerek, sanal devriye sayısının artacağı mesajını verdi. Çiftçi, “Sanal devriyeleri hem emniyet hem jandarma siber devriyelerin sayısını artırıyoruz. Bir haftada 539 saldırgan içerikli hesap tespit ettik. 379 hesap yöneticisi için işlem başlattık” dedi.

Saldırının ardından 8 bin 270 içerik hakkında karar uygulandığını, Telegram'daki bir oluşumun 259 kanalının kapatıldığını kaydeden Çiftçi, “Dijital alan hukukun dışında kalan bir alan değil. Sokakta nasıl suça ve suçluya geçit vermiyorsak dijital alanda da suça geçit vermeyeceğiz. Suçu övenlere dijital alanda meydan bırakmayacağız” diye konuştu.

"BÖYLE BİR OLAY KARANLIKTA KALMASIN"

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili gelişmeleri de aktaran İçişler Bakanı Çiftçi,  tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 2 müfettiş görevlendirildiğini hatırlatırken, “Olay örtbas edildi gibi iddiaları incelemek için 2 mülkiye 2 polis müfettişi görevlendirdik. Olayda ihmali olan var mı etkili soruşturma yapıldı mı diye 4 müfettiş görevlendirdik” dedi.

Bakan Çiftçi ayrıca, Gülistan Doku’nun mezar yerini arama çalışmaları için  jandarmanın da savcılıklara hem teknik hem lojistik destek verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, “Yaklaşımımız net. Hiç bir iddiayı karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Bir ihmal varsa görmezden gelmeyelim. Böyle bir olay karanlıkta kalmasın. Amacımız faili meçhul cinayetin kalmaması” diye konuştu.

Bakan Çiftçi faili meçhul cinayetler ve firari faillerin de yakalanması için yapılan çalışma kapsamında, 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti, “Bunlar nereye giderlerse gitsinler isterlerse dünyanın öbür ucuna gitsinler, bunları bulup adalete teslim etme konusunda kararlıyız” mesajı verdi.

Gülistan Doku cinayeti faillerinden Umut Altaş’ın da önce Meksika, oradan da ABD’ye geçtiğini tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, “ABD’deki yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Onu bulup Türkiye’ye getireceğiz. Hiç bir dosya sahipsiz değil, hepsinin aydınlatılması için kararlıyız” dedi.

"SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Bakan Çiftçi sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl ve bu yılın ocak-nisan dönemi verilerini paylaştı. “2025’te 222 çeteye 556 operasyon gerçekleştirildi. 2026’da 274 çeteye 676 operasyon yapıldı. Operasyon sayılarını artırdık. Darbe indirdiğimiz yapı sayısı artı. Son derece kararlıyız” diye konuştu.

"2026’DA 32 BİN 523 RUHSATSIZ SİLAH YAKALANDI"

“Ruhsatsız silah taşınmasını istemiyoruz” diyerek ruhsatsız silah yakalama oranlarını paylaşan Bakan Çiftçi, “2024’te 111 bin 131 ruhsatsız silah yakalandı. 123 bin 739 kişiye işlem yapıldı. 2025’te  110 bin 470 silah yakalandı, 119 bin 469 kişiye işlem yapıldı. 2026’da 32 bin 523 silah yakalandı. 33 bin 120 kişiye işlem yapıldı. Sokakta korku oluşturan hiç bir silaha müsamaha göstermiyoruz” dedi.

"BELEDİYE OPERASYONLARINDA PARTİ AYRIMI YOK"

Belediye operasyonlarına da değinen Bakan Çiftçi, “Gerçekleştirdiğimiz işlemler siyasi aidiyete göre değil” diyerek, hakkında işlem izni verilen ve verilmeyen belediye başkanlarının siyasi partilere göre dağılımını paylaştı. Çiftçi, “Bin 535 belediye için soruşturma izni verildi. Bunların 677’si AK Parti’li belediyelerle ilgili, CHP’li 371 belediyeler. Bütün belediyelerle ilgili inceleme, soruşturma yapılıyor. ‘sadece muhalefet partileri hedef alınıyor’ iddiaları gerçekleri yansıtmıyor” diye konuştu.

    Yorumlar (1)

  • yasar kayabasi yasar kayabasi:
    Çözüm KORUYUCU ONEMLER DEGİL SANAL DUNYA Yİ BİRAZ KISITLAYAN İNSANAR DA AHLAK KALMADI 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
