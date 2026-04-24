Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Şanlıurfa\'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
24.04.2026 10:53
Şanlıurfa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne" saatler kala tüm konserlerin iptal edilmesi büyük kriz oluşturdu. STK'ların "manevi hassasiyet ve yas" gerekçeleriyle bastırdığı, siyasetin de devreye girmesiyle kesinleşen karar turizm sektöründe soğuk duş etkisi yarattı. İş dünyası ve turizmciler şehrin tanıtımını ve ekonomisinin olumsuz etkileneceğini belirterek iptal kararına tepki gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Şanlıurfa’da, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) itirazları ve siyasi girişimler sonucunda konser programları iptal edildi. Şanlıurfa Müzesi önüne kurulan dev sahne, festivale sadece iki gün kala sökülürken; bu karar şehirde büyük tepki çekti.

STK'LARDAN ORTAK DEKLARASYON: İSRAF VE YOZLAŞMAYA HAYIR

Aralarında Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanlığı ve çeşitli muhafazakar derneklerin de bulunduğu Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, yayımladıkları görsel bildiriyle konserlerin iptal gerekçelerini kamuoyuna duyurdu. Platformun itiraz noktaları şu başlıklar altında toplandı:

  • Siverek ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısının henüz taze olduğu vurgulanarak, bu dönemde "şatafatlı" eğlencelerin düzenlenmesi halkın kederine saygısızlık olarak nitelendirildi.
  • Şehir altyapı eksiklikleri, deprem ve sel felaketinin izleriyle mücadele ederken; milyonlarca liranın 10 günlük eğlenceye harcanması "devasa bir israf" olarak tanımlandı. Bütçenin gençlerin istihdamı ve eğitimi için kullanılması talep edildi.
  • Festival içeriklerinin bölgenin milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu, "hedonizm" ve "ahlaki tahribata" yol açtığı savunuldu. Bildiride, "Bizim kültürümüz yabancı dayatmalarla değil; ilim, irfan ve medrese geleneğiyle yoğrulmuştur" ifadelerine yer verildi.

STK’ların bu talepleri üzerine TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bizzat görüştüğü iddia edildi. Görüşmenin ardından Bakanlık, festivalin konser ayağını tamamen iptal etme kararı aldı.

ŞUTSO’DAN TEPKİ: TURİZM AÇISINDAN DOĞRU BULMUYORUZ

Konserlerin iptali, şehrin turizm ve ticaret dünyasında ise endişeyle karşılandı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Doğan Yetim, kararın turizm potansiyeline zarar vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa’nın turizm potansiyeli, bu tür festival organizasyonlarıyla güç kazanmaktadır. Konserlerin iptali, ziyaretçi deneyimini sınırlayan ve ekonomik canlılığı zayıflatan bir sonuç doğurmaktadır. Karar süreçlerinde yerel dinamiklerin daha bütüncül değerlendirilmesi gerekirdi."

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAKTI

Festival programında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan sahne alacaktı.

25 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, konser programları olmadan devam edecek.

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor - Son Dakika
