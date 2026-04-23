Masa tenisi robotu üst düzey sporcuları yendi ve tarihe geçti
Masa tenisi robotu üst düzey sporcuları yendi ve tarihe geçti

Masa tenisi robotu üst düzey sporcuları yendi ve tarihe geçti
23.04.2026 15:05
Japon bir şirketin yapay zeka araştırma birimi tarafından üretilen robot Ace, fiziksel bir spor dalında uzman ötesi seviyede bir performans sergilemeye başladı. Ace, üst düzey insan oyuncuları yenerek tarihe geçti.

Teknolojinin baş döndürücü hızıyla birlikte robotlar ve yapay zeka, artık sadece fabrikalardaki mekanik kollar olmaktan çıkıp hayatımızın her alanına nüfuz eden birer iş ortağına ve rakibe dönüştü. Veriyi işleme kabiliyetleri ve fiziksel becerileri her geçen gün gelişirken, bu dijital devrim iş hayatının yanı sıra sporda da beraberinde derin bir belirsizliği de getirmeye başladı.

Bugün yaratıcılık ve analiz gerektiren profesyonel mesleklerin bile algoritmalara devredilmesi, "Gelecekte bana yer var mı?" sorusunu sormaya başlayan modern insan için ciddi bir tedirginlik kaynağı oluşturmaya başladı.

Yüksek hızlı algılama ve yapay zeka ile başardı

Son olarak, Japon şirketi Sony tarafından üretilen Ace adlı otonom bir robot masa tenisi oyuncusu, Tokyo'da üst düzey insan oyuncularla masa tenisinde yarışarak ve bazen onları yenerek yapay zeka ile robotik alanında bir dönüm noktasına imza attı.

Ace; hızlı kararlar ve hassas uygulama gerektiren rekabetçi bir fiziksel spor dalında uzman seviyesinde performans sergileyen ilk robot olarak tarihe geçti. Uzmanlara göre, Ace bunu; yüksek hızlı algılama, yapay zeka tabanlı kontrol ve son teknoloji ürünü bir robotik sistem kullanarak başardı.

İlk kez bir robot masa tenisinde başarıya ulaştı

Çeşitli masa tenisi oynayan robotların 1983'ten beri üretildiğini, ancak şimdiye kadarki robotların son derece yetenekli insan rakiplerle boy ölçüşemediğini belirten uzmanlar, Ace’ın, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (sporun yönetim organı) kurallarına göre ve lisanslı hakemler tarafından yönetilen maçlarda, elit seviyedeki ve profesyonel insan oyunculara karşı gösterdiği performansla bunu değiştirdiğini kaydetti.

İnsan gibi hızlı ve hassas algılıyor, planlı hareket ediyor

Sony AI Zürih Direktörü ve Sony AI'nin Ace projesinin lideri Peter Dürr de "Önceki yapay zeka sistemlerinin aksine, masa tenisi gibi fiziksel ve gerçek zamanlı sporlar, engellerin yakınında ve insan tepki süresinin sınırında hızlı, hassas ve rekabetçi etkileşimler gerektirmesi nedeniyle büyük bir açık meydan okuma olmaya devam ediyor" dedi.

Projenin amacının sadece masa tenisinde yarışmak olmadığını vurgulayan Dürr, “Aynı zamanda robotların dinamik ortamlarda insan benzeri hız ve hassasiyetle nasıl algılayabileceği, plan yapabileceği ve hareket edebileceği konusunda bilgi edinmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nature dergisinde yayınlanan ve Ace'in başarılarını anlatan çalışmanın baş yazarı Dürr, Ace'in başarısının algılama sistemi ve öğrenmeye dayalı kontrol algoritmasından kaynaklandığını söyledi.

Benzer tekniklerin hızlı, gerçek zamanlı kontrol ve insan etkileşimi gerektiren diğer alanlara da uygulanabileceğinin görüldüğüne dikkat çeken Dürr, “Örneğin üretim ve hizmet robotları, spor, eğlence ve güvenlik açısından kritik fiziksel alanlardaki uygulamalar gibi” bilgisini paylaştı.

Araştırmada detaylandırılan maçlarda, Ace Nisan 2025'te elit oyunculara karşı 5 maçın 3’ünü kazanırken, sporun en üst beceri seviyesi olan profesyonel oyunculara karşı 2 maçı kaybetti. Sony AI, Ace’ın o zamandan profesyonel oyuncuları yendiğini belirtti.

