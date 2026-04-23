Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti - Son Dakika
Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti

Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti
23.04.2026 19:10
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine dair konuştu. Asensio'nun kesinlikle derbide oynaması gerektiğini ifade eden Tadic, skor tahmini de yaparak ''Kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Umarım 2-1 biz alırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, hafta sonunda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair de yorumlarda bulundu. 

"O YIL ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİRDİ"

Eski takımı Fenerbahçe hakkında konuşan Dusan Tadic, “Fenerbahçe, gerçekten kendine özgü bir kulüp. Orada oynamak gerçekten güzel ve özel. Bence 99 puan topladığımız yıl kesinlikle şampiyon olmamız gerekirdi. Ama geçmişe dönüp bahane arayamayız. Umarım gelecekte şampiyonlukları kazanacağımız iyi bir süreç yaşarız ve Fenerbahçe dominasyonu geri döner. Bunu gerçekten umuyorum, çünkü Fenerbahçe kulüp olarak bunu hak ediyor.'' dedi. 

"UMARIM 2-1 BİZ ALIRIZ''

Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulunan Tadic, "Normalde Galatasaray'ın stadında başarılı oluyoruz. Umarım pazar günü de böyle olur. Kazanmayı başarırsak psikolojimiz Galatasaray'dan daha güçlü olacak. Umarım 2-1 biz alırız." ifadelerini kullandı. 

Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti

"ASENSIO DERBİDE OYNAMALI"

Uzun süredir sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun takım içerisinde önemine dikkat çeken deneyimli oyuncu, "Marco Asensio'nun derbide oynayabileceğini umuyorum çünkü Asensio'nun takım için çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP TAVSİYE EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Tadic, kendisine Fenerbahçe'yi sorduklarında olumlu referans verdiğini dile getirerek, "Bana soran pek çok oyuncuya her zaman tavsiye ediyorum, kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmeleri gerekiyor.. Çünkü gerçekten, gerçekten özel. Tabii ki baskı var ama bu güzel bir baskı. Çünkü ben hep şunu derim, baskı bir ayrıcalıktır. Türkiye'de, Avrupa'da nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizi bekliyor oluyordu.. Fenerbahçe'nin pek çok insan için ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Gerçekten özel bir his." dedi. 

Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti

"TELEFONUMA NASIL ULAŞTIKLARINI BİLMİYORUM"

"Fenerbahçe taraftarlarından hâlâ mesaj alıyor musun?" sorusuna da cevap veren Dusan Tadic: "Evet, sosyal medya hesabımı çok sık kontrol etmiyorum ama bazen telefonuma mesaj atıyorlar. Telefonuma nasıl ulaştıklarını bilmiyorum, yine de ulaşıyorlar.." şeklinde konuştu. 

Son Dakika Spor Dusan Tadic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kazananını tahmin etti - Son Dakika

