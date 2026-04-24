TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Haberin Videosunu İzleyin
24.04.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da kura çekimine saatler kaldı. 100 bin konutun sahiplerini bulacağı dev organizasyon 3 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul’daki kura çekimleri 25 Nisan’da (yarın) start alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum da yer alacak.

100 BİN KONUTUN SAHİPLERİ BELİRLENECEK

İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, 3 gün sürecek kura çekimleriyle belirlenecek. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beklenen gün geldi, bu kez ev sahibi İstanbul” ifadeleriyle sürecin başladığını duyurdu.

İSTANBUL’A ÖZEL GELİR ŞARTI

Projede İstanbul’a özel gelir kriterleri uygulanıyor. Buna göre başvuru yapacak hane halkının aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL olması gerekiyor. Diğer illerde ise bu sınır 127 bin TL olarak belirlendi.

ÖDEME KOŞULLARI VE KONUT TİPLERİ

Projede İstanbul için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri sunulacak. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL’den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara verilecek.

Gündem, Güncel, Emlak, TOKİ, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Tasdemir Mehmet Tasdemir:
    3 çocuklu aileye 2+1 ev verdiniz muhteşem proje 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:39:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.