9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli\'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta ortaokula düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen annesi Pınar Peyman Mersinli'nin ifadesi ortaya çıkıtı. Anne Mersinli, oğluyla ilgili tedaviyi geri çevirdiği, tıbbi desteğe ihtiyacı olduğu halde psikologların ve rehber öğretmenin önerilerini dikkatle almadığı iddialarını yalanladı.

"ANNELİĞİMİN YANI SIRA BİR EĞİTİMCİYİM"

Anne Mersinli'nin ifadesinde, "Her şeyden önce anneliğimin yanı sıra bir eğitimciyim. Dolayısıyla bir annenin çocuğuna karşı nasıl davranması gerektiğini bilecek eğitime, bilgi ve bereciye sahibim. Olanlardan dolayı çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

"SİLAHLAR OĞLUMUN ULAŞABİLECEĞİ YERDE DEĞİLDİ"

Evde bulundurulan silahlarla ilgili Mersinli, "Evde birden fazla silah bulundurulması tamamen eşimin emniyet müdürü olmasıyla alakalıdır. Ancak bu silahların kesinlikle oğlumun kolaylıkla ulaşabileceği açıkta değildi. Sandık içinde muhafaza altındaydı. Sadece babasının gözetiminde onunla birlikte bakabiliyordu ve atışa gidiyordu." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİSİ İÇİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERİYORDUM"

Nefes'ten Özgür Cebe'nin haberine göre; anne, oğluyla ilgili gerekli önerileri dikkate almadığı yönündeki iddialara, "Oğlumun sağlık kuruluşlarından alınan tedavi süreciyle ilgili psikiyatri kliniğince tutulan raporlar ve içerikler doğrudur. Bu da bizim ona karşı ne denli sorumluluk içinde olduğumuzun kanıtıdır. Ancak tedaviyi geri çevirdiğimiz, tıbbi desteğe ihtiyacı olduğu halde bu önerileri dikkate almadığımız iddialarını kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

BAŞSAVCILIK: ANNE ÖNERİLERİ DİKKATE ALMAMIŞ

Okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli’nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan Açıklamada, saldırganın olaydan önce farklı tarihlerde götürüldüğü polikliniklerinde çocuk psikiyatrilerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair teşhis ve önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek, şöyle denilmişti:

“Olayın faili İsa Aras Mersinli’nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli’nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.’nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.’nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.’nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır.”