Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Çok sayıda yaralı var

23.04.2026 22:44
Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde bir kimya fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından başlayan yangın, çok sayıda işçinin yaralanmasına neden oldu. Olay, bölgede paniğe yol açarken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Bharuch kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre olayda çok sayıda işçi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

PATLAMA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ 

Olay, Bharuch ilçesindeki Jhagadia sanayi bölgesinde bulunan bir kimya tesisinde meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı ve yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Yetkililer, ilk belirlemelere göre en az 15 işçinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ 

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların saatlerce sürdüğü belirtildi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, teknik arıza veya kimyasal reaksiyon ihtimali üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
