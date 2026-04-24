Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı - Son Dakika
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı
24.04.2026 08:49
Meksika’da eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez’in kayınvalidesi tarafından öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detaylar dehşeti artırdı. Cinayet sırasında evde bulunan eşinin, 8 aylık bebeğin emzirilmesi gerektiği için bir süre eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kayınvalidenin 6 el ateş ettiği belirlenirken, zanlı kısa sürede gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşayan eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez’in evinde silahla öldürülmesinin ardından olayın perde arkasından çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Cinayetin ardından Gomez’in eşi, 8 aylık bebekleri nedeniyle bir süre evden ayrılamadı.

BEBEĞİ İÇİN EVDE KALDI

Edinilen bilgilere göre, genç kadının eşi, bebeğin henüz anne sütüyle beslenmesi nedeniyle evden ayrılmakta zorlandı. Bu nedenle, yaşanan olayın şokunu atlatamayan baba, bir süre eşinin cansız bedeniyle aynı evde kalmak zorunda kaldı ve bebeğini beslemeye çalıştı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI KAMERADA

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Gomez ile kayınvalidesi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, ardından genç kadının odaya geçtiği belirlendi. Görüntülerde, kayınvalidenin peşinden giderek silahla 6 el ateş ettiği tespit edildi.

“NE YAPTIN SEN?” DİYE BAĞIRDI

Olay anında evde bulunan eşinin, silah sesleri üzerine bebeğiyle birlikte odaya koştuğu ve annesine tepki gösterdiği öğrenildi. Görüntülerde, yaşanan panik ve bağrışmaların net şekilde duyulduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kayınvalideyi kısa sürede gözaltına aldı. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

Son Dakika Kainat Güzellik Yarışması Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı - Son Dakika

