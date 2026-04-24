İbrahim Tatlıses\'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda yaşamını zorlaştıran sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Çıtak, rahatsızlığının günlük hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

TAKINTILAR HAYATINI KUŞATTI

Son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele ettiğini belirtti. Armağan Çağlayan’ın programında konuşan Çıtak, yaşadığı sürecin zorluklarına dikkat çekti.

UYKUDAN KALKIP TEMİZLİK YAPIYOR

Rahatsızlığı nedeniyle günlük rutinlerinin ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Çıtak, “Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Belki günde 10 defa evi süpürüyorum” dedi.

MİSAFİR KABUL ETMEK BİLE ZOR

Yaşadığı durumun sosyal hayatını da etkilediğini dile getiren Çıtak, “Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Evimde anksiyeteler oluyor” ifadelerini kullandı.

TATLISES SOYADI KAPILARI KAPATIYOR

Açıklamalarında kariyerine dair yaşadığı sıkıntılara da değinen Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi. “Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Menajerler benimle çalışmak istemiyor” dedi.

Magazin dünyasında istemeden yer aldığını belirten Çıtak, “Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. Hakkımda yapılan ithamlar hoş değil” diyerek tepkisini dile getirdi.