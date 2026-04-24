Nevşehir\'de bıçaklı kavgada 14 yaşındaki sanığa 14 yıl hapis

Nevşehir'de Emek Mahallesi'nde yer alan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde geçtiğimiz eylül ayında kan donduran bir olay yaşandı.

KIZ MESELESİ TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

İddiaya göre, kız arkadaş meselesi yüzünden F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçakla F.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"GÖZÜM DÖNDÜ" SAVUNMASI

Olayın ardından şüpheli M.M.K. ise suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan savcılık ifadesinde sanık M.M.K.; kavga ihtimaline karşı yanında bıçak bulundurduğunu kabul ederken, kendisini savunmak amacıyla bıçağı kullandığını öne sürdü.

M.M.K. ifadesinde, "Kendimi savunmak için bıçağı çıkardım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum, 4-5 kez olabilir. Gözüm döndü, nereye vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Olay sonrası eve gittiğini anlatan sanığın, bıçağı çöp konteynerine attıktan sonra polise teslim olduğu ve 'pişmanım' dediği öğrenildi.

KATİL ZANLISINA YAŞI KADAR CEZA

Mahkeme, 14 yaşındaki sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme kararının ardından hayatını kaybeden çocuğun yakınları adliye çıkışında açıklama yaptı. Aile, olayın akran zorbalığı sonucu gerçekleştiğini öne sürerek verilen cezaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada; "Kardeşimiz akran zorbalığı nedeniyle öldürüldü. Katili 14 yaşında bir çocuk ve 14 yıl ceza aldı. Adalet kesinlikle yerini bulmadı. İstediğimiz ceza bu değildi. Akran zorbalığına hayır diyoruz. Bizim kardeşimiz gitti, başka hiçbir ailenin canı yanmasın" ifadelerine yer verildi.