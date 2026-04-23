Adalet Bakanlığı\'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

Adalet Bakanlığı, suçla mücadelede uzmanlaşmayı artırmak amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurdu. Bu birimler arasında en dikkat çekeni, kamuoyunda hassasiyet yaratan çözülmemiş dosyalar için oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER, KOORDİNASYON İÇİNDE ARAŞTIRILACAK

Bu kurumsal adımın, 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasına da yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Dosyanın titizlikle takip edildiği bu süreçte, yeni kurulan daire başkanlığının teknik veri analizi ve birimler arası koordinasyon yetkisiyle karanlıkta kalan noktaları aydınlatması amaçlanıyor. Bakanlık, bu hamleyle cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve adaletin tecellisini hızlandırmayı planlıyor.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kuruluş amaçları ise şu şekilde sıralandı:

Faili meçhul soruşturmalarda genellikle delillerin karartıldığı veya ilk aşamada delillere ulaşılamadığı gözetilerek, suçların cezasız kalmaması ve soruşturma birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla;

a. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan faili meçhul soruşturma dosyalarının sistematik şekilde incelenmesini sağlamak, bu dosyaların yeniden ele alınmasına ilişkin yöntem ve stratejileri geliştirmek

b. Faili meçhul kalan soruşturmalarla ilgili olarak bilgi toplamak, analiz etmek ve üst makamlara sunulmak üzere bilgi notları hazırlamak.

c. Bu suçların aydınlatılmasına yönelik teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, Cumhuriyet başsavcılıkları ile bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.

ç. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlamak.

d. Kamuoyunu ilgilendiren olaylar bakımından basın açıklaması hazırlanmasına ve koordine edilmesine destek sağlamak.

e. Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

f. Bakanlıkça verilen benzer görevleri yerine getirmek.

Bakanlıkta kurulan tüm yeni birimler şu şekilde: