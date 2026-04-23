Adalet Bakanlığı\'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

23.04.2026 17:43
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturması titizlikle yürütülürken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu. Yeni birimler arasında, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da olduğu belirtildi. Söz konusu başkanlığın soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığı, suçla mücadelede uzmanlaşmayı artırmak amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurdu. Bu birimler arasında en dikkat çekeni, kamuoyunda hassasiyet yaratan çözülmemiş dosyalar için oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER, KOORDİNASYON İÇİNDE ARAŞTIRILACAK

Bu kurumsal adımın, 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasına da yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Dosyanın titizlikle takip edildiği bu süreçte, yeni kurulan daire başkanlığının teknik veri analizi ve birimler arası koordinasyon yetkisiyle karanlıkta kalan noktaları aydınlatması amaçlanıyor. Bakanlık, bu hamleyle cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve adaletin tecellisini hızlandırmayı planlıyor.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kuruluş amaçları ise şu şekilde sıralandı:

  • Faili meçhul soruşturmalarda genellikle delillerin karartıldığı veya ilk aşamada delillere ulaşılamadığı gözetilerek, suçların cezasız kalmaması ve soruşturma birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla;
  • a. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan faili meçhul soruşturma dosyalarının sistematik şekilde incelenmesini sağlamak, bu dosyaların yeniden ele alınmasına ilişkin yöntem ve stratejileri geliştirmek
  • b. Faili meçhul kalan soruşturmalarla ilgili olarak bilgi toplamak, analiz etmek ve üst makamlara sunulmak üzere bilgi notları hazırlamak.
  • c. Bu suçların aydınlatılmasına yönelik teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, Cumhuriyet başsavcılıkları ile bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.
  • ç. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlamak.
  • d. Kamuoyunu ilgilendiren olaylar bakımından basın açıklaması hazırlanmasına ve koordine edilmesine destek sağlamak.
  • e. Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.
  • f. Bakanlıkça verilen benzer görevleri yerine getirmek.

Bakanlıkta kurulan tüm yeni birimler şu şekilde:

  • Terör Suçları Daire Başkanlığı
  • Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı
  • Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
  • Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
  • Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
  • Adli Emanet Daire Başkanlığı
  • Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Önemli olan idam cezası çıkacak mı??? 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
’’Arda Güler’i sevmiyor’’ denen Mbappe’den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım ''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
