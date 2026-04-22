Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti - Son Dakika
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

Bir sürpriz daha! Fenerbahçe\'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22.04.2026 22:26
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin ardından kupaya bu turda veda eden ikinci takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-0 kazandı. 

ICARDI BEKLETMEDEN VURDU ANCAK OLMADI

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

AHMED'İN ÇOK UZAKLARDAN ŞUTU İSABETLİ DEĞİL

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ 

Konuk ekip Gençlerbirliği, 51. dakikada öne geçti. Metehan'ın ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay'ın çıkardığı topu önünde bulan Fıratcan kale sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. 

Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

KAAN'IN KAFA VURUŞU AUT

58. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte Kaan Ayhan kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

GOL GELDİ ANCAK GEÇERSİZ

Galatasaray, 72. dakikada golü buldu ancak ofsayt. Galatasaray'ın sağ kanattan Lang'la kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı topa ceza yayının gerisinden Nhaga vurdu, kaleci Erhan'dan dönen topu kale ağzında Singo tamamlayıp ağlara yolladı ancak Fildişili oyuncu için ofsayt bayrağı havada.

Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

RAMS PARK'TA FARK İKİYE ÇIKTI

Gençlerbirliği 83. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda topu elinden kaçıran kaleci Günay Güvenç'ten seken top Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin tek vuruşu ağlara gitti. 

GALATASARAY KUPAYA VEDA ETTİ, GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Gençlerbirliği kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından kupaya çeyrek finalde veda eden ikinci takım oldu. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise yarı finale yükseldi. Başkent ekibinin yarı finaldeki rakibi Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak. 

Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti

Son Dakika Spor Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti - Son Dakika

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Kanpak Ahmet Kanpak:
    Salata'saray 29 12 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    tebrikler Gençlerbirliği sıra Fenerbahçe’de tarih tekerrürden ibarettir 0:6 18 10 Yanıtla
    Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    GS 7 Şikebahce 0 hemde 7 kişi ile evet tarih 6 11
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Okan ın hatası vasat bir kadro çıkardı. Değişiklikleri çok geç yaptı. Ve Günay artık gönderilmeli iki pozisyon oldu onları da içeri aldı. Aynısı nı Avrupa maçında da yaptı. Artık geçmiş Günaydın 16 9 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Sürpriz Okan dan en kötü kadroyu kurmuş, değişiklikleri geç yaptı. Günay dan geçmiş artık gitmeli iki top geldi ikisini de içeri aldı. İcardi nin arkasında Osimene bırakma goldü. İcardi yine sahada gezdi pozisyonları boşa harcadı Gençlerbirligini tebrik etmek gerek. Okan sana ne diyeyim. Osimensiz kazanamiyorsun bir türlü anlamadın. 8 8 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    2 dev takım gol bile atamadı şaka gibi,kaleci yaktı ama sahada kaos oyun vardı, mucize gelmezse Beşiktaş Trabzonspor finali olur yine. 4 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti - Son Dakika
