Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
23.04.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen’in kolunda kullandığı aparatın sert yapısı nedeniyle rakip oyunculara zarar verebileceğini gerekçe göstererek TFF'ye başvuruda bulunacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, ezeli rakibinin Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen için harekete geçti.

Fenerbahçe, uzun bir sakatlığının ardından sahalara geri dönen Victor Osimhen'i Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in Gençlerbirliği karşılaşmasında kolunda kullandığı aparatın sert yapısı nedeniyle oyuncular açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirterek, oyuncunun önümüzdeki maçlarda bu şekilde oynamaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.  

IFAB kurallarına göre saha içerisinde kullanılabilecek maddeler için rapor hazırlamaya başlayan Fenerbahçe camiası, bu raporu kısa süre içerisinde TFF'ye iletecek.

Victor Osimhen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • zeki zeki:
    hahahhahaahhhaa 46 22 Yanıtla
  • Premium Ağustos Premium Ağustos:
    Fenerbahçe’nin tükendiğinin net göstergesi. 31 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:22:29. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.