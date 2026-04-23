Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, ezeli rakibinin Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen için harekete geçti.
Fenerbahçe, uzun bir sakatlığının ardından sahalara geri dönen Victor Osimhen'i Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in Gençlerbirliği karşılaşmasında kolunda kullandığı aparatın sert yapısı nedeniyle oyuncular açısından ciddi risk oluşturabileceğini belirterek, oyuncunun önümüzdeki maçlarda bu şekilde oynamaması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.
IFAB kurallarına göre saha içerisinde kullanılabilecek maddeler için rapor hazırlamaya başlayan Fenerbahçe camiası, bu raporu kısa süre içerisinde TFF'ye iletecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor - Son Dakika
