Arda Güler\'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

23.04.2026 15:05
Real Madrid'de sakatlık yaşamasının ardından sezonu kapatan Arda Güler'in ardından bir kötü haber de Barcelona'ya geldi. Barcelona, Lamine Yamal’ın sol arka adalesinde sakatlık tespit edildiğini ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

İspanyol futbolu üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılıyor. Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in "adalesinde zedelenme" tespit edildiğini duyurdu. 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen milli yıldızımız sezonu kapatırken, bir kötü haber de Barcelona'ya geldi. 

LAMINE YAMAL DA SEZONU KAPATTI

Barcelona, Lamine Yamal’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda A takım oyuncumuz Lamine Yamal’ın sol bacağının biceps femoris kasında (hamstring) sakatlık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında yıldız ismin tedavisinin ameliyatsız (konservatif) yöntemle sürdürüleceği belirtilirken, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği dile getirildi. 

DÜNYA KUPASINA YETİŞECEK 

Bu sezon 45 maçta 24 gol ve 18 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki Yamal'ın Dünya Kupası’nda forma giymeye engel bir durumun olmayacağı belirtiliyor. 

Lamine Yamal, Barcelona, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
