Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması

23.04.2026 12:48
Azerbaycan, önce Filistin'de daha sonra ise Lübnan'da kan döken İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail’in Bağımsızlık Günü için yayımladığı kutlama mesajı sosyal medyada tartışma yarattı. Resmi X hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın paylaşımında, “İsrail’in 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle, İsrail Hükümeti’ne ve halkına içten tebriklerimizi sunuyoruz. Mutlu Bağımsızlık Günü, İsrail!” ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN VE İSRAİL BAYRAKLARI YAN YANA

Paylaşıma bir de Tel Aviv fotoğrafı ile hazırlanmış poster eklendiği görüldü. Paylaşım metninin sonunda ise İsrail ve Azerbaycan bayrak emojilerinin yan yana kullanılması dikkat çekti.

    Yorumlar (6)

  • mustafa çamlıbel mustafa çamlıbel:
    YAZIK 100 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yobazlığa gerek yok enazından dürüstçe tarafını belli ediyo 29 20 Yanıtla
  • Muhammet Karakurt Muhammet Karakurt:
    AZERBAYCAN GARDAŞIMIZI GÖRÜYONMU NE GARDAŞ AMA KİMLER KİMLERELE BERABER 38 0 Yanıtla
  • Eren Kalınsazlıoğlu Eren Kalınsazlıoğlu:
    Biz Tc. Olarak Ermenistanin bağımsızlığını kutlasak nasıl olurdu acaba 21 0 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Hazar Devleti'nin (Kağanlığı) eski toprakları, günümüzde Güney Rusya, Ukrayna'nın güneyi, Kırım Yarımadası, Batı Kazakistan ve Kafkasya (Azerbaycan ve Dağıstan dahil) bölgelerini kapsamaktadır. İdil (Volga) Nehri kıyıları ile Karadeniz'in kuzey bozkırları devletin merkez topraklarıydı. Yahudiliği kabul eden tek Türk Devletidir. Türk Tarih Kurumu 6 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
