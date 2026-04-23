Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu

23.04.2026 17:15
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına destek verdiği için tepkilerin hedefinde olan devrik İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi'nin Almanya’nın başkenti Berlin’de "domates soslu" saldırıya uğramasının ardından alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Pehlevi, "cam fanus" içinden kalabalığa konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye domates sosu atıldı.

PEHLEVİ'NİN SIRTI DOMATES SOSUNA BULANDI

Sos, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi. Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

CAM FANUSUN İÇİNDE KORUDULAR

Saldırı girişiminin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Berlin'de kalabalığa hitap eden Pehlevi'nin cam fanus içinden konuşması dikkat çekti.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.

Güncel, Berlin, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
