Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye domates sosu atıldı.
Sos, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi. Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.Rıza Pehlevi'ye saldırı
Saldırı girişiminin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Berlin'de kalabalığa hitap eden Pehlevi'nin cam fanus içinden konuşması dikkat çekti.
Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.
