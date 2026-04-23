Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye domates sosu atıldı.

PEHLEVİ'NİN SIRTI DOMATES SOSUNA BULANDI

Sos, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi. Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

CAM FANUSUN İÇİNDE KORUDULAR

Saldırı girişiminin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Berlin'de kalabalığa hitap eden Pehlevi'nin cam fanus içinden konuşması dikkat çekti.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.