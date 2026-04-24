Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz'de sabah saatlerinden bu yana peş peşe depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 316 kilometre mesafede olan deprem, saat 11.58'de meydana geldi. Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bu depremin ardından yarım saat içinde 4,2 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

SABAHTAN BU YANA 10 DEPREM OLDU

Sabah saatlerinde 5.9 ile sallanan Akdeniz'de son sarsıntılarla birlikte toplam 10 deprem meydana geldi.

SABAH 5.9 İLE SALLANMIŞTI

Öte yandan Girit Adası açıklarında sabah saat 6.18'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.

SARSINTI MUĞLA’DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’ye yakın konumu nedeniyle Muğla ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından kendilerini dışarı attı.