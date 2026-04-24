Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz'de sabah saatlerinden bu yana peş peşe depremler oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 316 kilometre mesafede olan deprem, saat 11.58'de meydana geldi. Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bu depremin ardından yarım saat içinde 4,2 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
Sabah saatlerinde 5.9 ile sallanan Akdeniz'de son sarsıntılarla birlikte toplam 10 deprem meydana geldi.
Öte yandan Girit Adası açıklarında sabah saat 6.18'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.
Deprem, Türkiye’ye yakın konumu nedeniyle Muğla ve çevresinde de etkili oldu. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından kendilerini dışarı attı.
