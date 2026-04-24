ABD ile İran arasında ateşkesin devam ettiği süreçte bölgede yeniden patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını açıkladı. Açıklama, bölgede tansiyonun düşmesi beklentisini artırdı.
Ancak Trump’ın açıklamasının ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu, saldırıda roketlerin fırlatıldığı rampaların hedef alındığını duyurdu.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise İsrail’in Lübnan’ı bombalamayacağını belirterek "ABD olarak bunu yapmalarını yasaklıyoruz. Yeter dediysek yeter" ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu, 'Yeter' diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?