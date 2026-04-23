Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
23.04.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraber, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne Civan isimli çocuğa devretti. 

ERDOĞAN'A ŞİİR OKUYAN GÜLSU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu'nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gülsu'nun şiir okuduğu anların videosu açıldığı sırada ağlayan Gülsu'nun ağabeyine Başkan Erdoğan sarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul konuşması şöyle;

"Sevgili çocuklar sizler sevgiyle selamlıyorum. Siz evlatlarımız milletin evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Külliyemize hoş geldiniz. Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta bizi üzen 2 olay yaşadık. Saldırılara kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar diliyorum.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yürüten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum.

Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim; ışıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz yüzleriniz ve şefkat ile dolu yüreğinizle her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızla Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım artıyor. Çünkü ilerde bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak.

Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz.

Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize öğretmenlerinize buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı ömürler diliyorum."

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı Ödenecek tazminat dudak uçuklattı Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler

15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:29
Özkan Yalım soruşturmasında “Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı“ iddiası
Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:50
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:42:44. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.