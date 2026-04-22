Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı

22.04.2026 21:59
Ekranların sevilen ismi Serap Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu. 11 Mart'ta teşhis konduğunu ve 30 Mart'tan bu yana kemoterapi gördüğünü belirten 60 yaşındaki ünlü sunucu, dökülmeye başlayan saçlarını kazıttığı anları "Bu bir kabulleniş ve özgürleşme" sözleriyle takipçileriyle paylaştı.

Televizyon dünyasının sevilen ismi Serap Paköz’den gelen haber, sevenlerinin endişelendirdi. Yıllardır hazırlayıp sunduğu sabah kuşağı programlarıyla tanınan başarılı sunucu, meme kanserine yakalandığını duyurdu.

KUAFÖR KOLTUĞUNDAN PAYLAŞTI

11 Mart tarihinde teşhis aldığını belirten 60 yaşındaki Paköz, yaşadığı süreci "kuaför koltuğundan" paylaştığı anlamlı bir mesajla sosyal medyada takipçilerine aktardı. Hastalık sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Paköz, yaşadığı değişimi şu sözlerle dile getirdi: ''Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta 'Meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım.''

“SADECE BİR SAÇ KESİMİ DEĞİL...”

Kemoterapi nedeniyle dökülmeye başlayan saçlarını kazıtan ünlü sunucu, bu durumu bir kayıp değil, bir özgürleşme süreci olarak gördüğünü belirtti. Paköz, peruk kullanmak yerine süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını şu ifadelerle vurguladı: ''Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah...''

TRT'DEN ÖZEL KANALLARA UZANAN BAŞARI DOLU KARİYER

15 Haziran 1965 Ankara doğumlu olan Serap Paköz, spikerlik kariyerine üniversite yıllarında TRT sınavlarını kazanarak başladı. 1997'den itibaren özel televizyon dünyasına adım atan Paköz; Kanal D, A TV ve Kanal 6 gibi mecralarda "Kadının Sesi", "Sizin Sesiniz" ve sabah haberleri gibi projelerle hafızalara kazındı. 

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Serap Paköz, Televizyon, Magazin, Güncel, Trt, TV, Son Dakika

