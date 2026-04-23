Akdeniz'den ceset topladılar: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Akdeniz'den ceset topladılar: Hayatımda böyle bir şey görmedim

23.04.2026 11:32
Akdeniz'de seyreden dev yolcu gemisi Sapphire Princess, denizde fark edilen turuncu can yelekleri üzerine alarma geçti. Denizde başlatılan arama çalışmalarında 3 saat içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olabileceği değerlendiriliyor. Gemide bulunan yolculardan biri, "Herkes şoktaydı. Hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi.

Akdeniz açıklarında seyir halindeki kruvaziyer gemisinin rotasında yaşanan olayda, denizde fark edilen can yelekleri arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Çalışmalarda 3 saat içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

CAN YELEĞİYLE BAŞLAYAN ARAMA ÇALIŞMASI

Sapphire Princess isimli kruvaziyer gemisinin mürettebatı, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında denizde turuncu bir cisim fark etti. Cismin can yeleği olduğunun anlaşılması üzerine gemi rotasını değiştirerek olay noktasına yöneldi. Başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak bir erkeğe ait cansız beden denizden çıkarıldı.

Görüntülerde, mor üst ve siyah şort giyen kişinin filikaya alınarak üzerinin örtüldüğü ve gemiye taşındığı anlar yer aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından ceset geminin alt bölümüne indirildi.

3 SAATTE 5 CANSIZ BEDEN BULUNDU

The Mirror'da yer alan habere göre; saat 19.47’de ikinci bir can yeleğinin görülmesi üzerine çalışmalar genişletildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyon boyunca ekipler toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Geminin kaptanı, arama faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Gemide bulunan yolculardan biri yaşananları, “İzlemek çok üzücüydü. Mürettebat sakinliği sağladı ama herkes şoktaydı. Hayatımda böyle bir şey görmedim.” sözleriyle anlattı.

GÖÇMEN ŞÜPHESİ

Denizden çıkarılan cesetlerin düzensiz göçmen olabileceği değerlendiriliyor. Olayın yaşandığı sırada geminin İspanya ile Kuzey Afrika arasında bulunduğu, 22 Nisan’da ise Cartagena limanına yanaştığı öğrenildi.

Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
İbrahim Tatlıses’in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken... İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
73 yıllık fabrikada üretim durdu
73 yıllık fabrikada üretim durdu
