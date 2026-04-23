Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı - Son Dakika
Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı

Gülistan Doku\'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı
23.04.2026 12:06
Gülistan Doku\'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılarak cinayet çerçevesinde ele alınmaya başlandı ve bu kapsamda 12 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'dan geriye ise kaldığı yurdun önünde arkadaşlarıyla birlikte bendir eşliğinde şarkı söyleyip halay çektiği görüntüler kaldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirildi ve yeni delillerle dosya sıradan bir kayıp vakasından cinayet dosyası zeminine oturdu. 

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Derinleştirilen soruşturma, kayıp vakası olmaktan çıkarak cinayet şüphesi çerçevesinde ele alınmaya başlandı.

GÜLİSTAN’DAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Gülistan Doku’nun kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntüler de yeniden gündeme geldi. Görüntülerde, genç kadının Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte bendir eşliğinde şarkı söylediği ve halay çektiği anlar yer aldı. 

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden delilleri kararttığı iddia edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı - Son Dakika
