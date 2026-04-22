İstanbul'a Kuvvetli Yağış Uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Cuma gününe kadar yağışların aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise bir süre mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Haftasonu ise sıcaklıkların 20 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. AKOM kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70,39 SEVİYESİNDE

Diğer yandan son yağışlarla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesine çıktı. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.