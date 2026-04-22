Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar

ABD’nin Philadelphia kentinde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı soygunda, iki kişi para taşıyan zırhlı araçtan 1,8 milyon dolar çaldı. Olay, kentte büyük yankı uyandırdı.

SALDIRI SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Polis kaynaklarının ABC’ye bağlı WPVI kanalına verdiği bilgiye göre, soygun saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İki şüpheli, saldırı tüfekleriyle zırhlı bir aracı hedef aldı.

SOYGUNCULAR MAVİ BİR ARAÇLA KAÇTI

Şüphelilerin olayın ardından mavi renkli bir araçla kaçtığı belirtildi. Polis, kaçışta kullanılan aracın Philadelphia’da bulunduğunu değerlendirirken, mavi bir Acura SUV’un olay yerinden çekildiği öğrenildi.

ARAÇ FİNANS MERKEZİNE HİZMET VERİYORDU

Soygun sırasında zırhlı aracın Budget Financial Center’a hizmet verdiği ifade edildi. Olayın yaşandığı bölgenin yoğun bir iş merkezi olması nedeniyle çok sayıda görgü tanığı bulunduğu aktarıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI PANİK ANLARINI ANLATTI

Olay yerinde bulunan bir tanık, yaşananları “Tartışmalar gördük, ardından araç kaldırımdan hızla uzaklaştı. Polis gelince kameraları incelemek istediler. Mağaza silah zoruyla soyuldu” sözleriyle anlattı.

CAN KAYBI YOK, ŞÜPHELİLER YAKALANAMADI

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken tanıkların ifadelerine başvuruyor.

SORUŞTURMAYI FBI DEVRALDI

Olayın ardından soruşturmayı FBI’ın devraldığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.