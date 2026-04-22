Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar

ABD’nin Philadelphia kentinde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı soygunda, iki kişi para taşıyan zırhlı araçtan 1,8 milyon dolar çaldı. Olay, kentte büyük yankı uyandırdı.
Polis kaynaklarının ABC’ye bağlı WPVI kanalına verdiği bilgiye göre, soygun saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İki şüpheli, saldırı tüfekleriyle zırhlı bir aracı hedef aldı.
Şüphelilerin olayın ardından mavi renkli bir araçla kaçtığı belirtildi. Polis, kaçışta kullanılan aracın Philadelphia’da bulunduğunu değerlendirirken, mavi bir Acura SUV’un olay yerinden çekildiği öğrenildi.
Soygun sırasında zırhlı aracın Budget Financial Center’a hizmet verdiği ifade edildi. Olayın yaşandığı bölgenin yoğun bir iş merkezi olması nedeniyle çok sayıda görgü tanığı bulunduğu aktarıldı.
Olay yerinde bulunan bir tanık, yaşananları “Tartışmalar gördük, ardından araç kaldırımdan hızla uzaklaştı. Polis gelince kameraları incelemek istediler. Mağaza silah zoruyla soyuldu” sözleriyle anlattı.
Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken tanıkların ifadelerine başvuruyor.
Olayın ardından soruşturmayı FBI’ın devraldığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
