Erdoğan\'dan ABD-İran anlaşmasına ilk yorum: Sabotajlara karşı dikkatli olunmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmayı bölgede barış ve istikrarın sağlanması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiren Erdoğan, sürecin kalıcı huzur ortamına katkı sunmasını temenni etti.

"ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Erdoğan, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"GERİLİMİ ARTIRACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Anlaşmanın kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine katkı sağlamasını dilediğini belirten Erdoğan, imzaların atılacağı güne kadar tarafların dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PAKİSTAN'A TEŞEKKÜR, KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'A TAKDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakat sürecinde rol oynayan ülkelere de teşekkür etti. Sonucun ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin yanı sıra Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına dikkat çeken Erdoğan, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdiği desteği de takdirle karşıladığını ifade etti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ BARIŞ ÇABASINI DESTEKLEYECEK"

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.