Taksim’de çok sayıda trans birey arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, çevrede büyük paniğe yol açtı. Kalabalığın ortasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Görüntülerde tarafların birbirine sert şekilde saldırdığı, uzun süre devam eden arbede sırasında çevredeki kişilerin kavgayı ayırmakta zorlandığı görüldü. Kavganın şiddeti dikkat çekerken, tarafların birbirine defalarca vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan arbede sırasında bazı kişilerin saçlarının kopması olayın boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle kaynak saçların yerinden çıktığı anlar, kavganın ne denli sert geçtiğini ortaya koydu.
İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler, kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı. Müdahale sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, bölgede kısa süreli gerginlik devam etti.
Yaşanan tüm anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavganın başlangıcından bekçi müdahalesine kadar yaşananlar net şekilde yer aldı.
Son Dakika › Taksim › Trans bireylerin kavgasını ekipler biber gazı kullanarak ayırdı - Son Dakika
