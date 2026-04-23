Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi

23.04.2026 09:27
beşinci sınıf öğrencisi erkek çocuğunun okula tabanca getirdiği iddiasının ardından okul yönetimi güvenlik için ilginç bir karar aldı. Yönetimin, güvenlik amacıyla çocukların okula çanta yerine "şeffaf poşet" ile gelme kararının alındığı öğrenildi. Bir veli, "Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Andiçen Mahallesi Haki Sokak'ta yer alan bir ortaokulda iddialara göre; beşinci sınıf öğrencisi erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla 3 gün boyunca okula geldi. 

VELİ İHBAR ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Durumdan haberdar olan velilerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polisler, silaha el koydu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde ise çocuğun ailesinden bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi. 

OKUL YÖNETİMİNDEN "ŞEFFAF POŞET" ÖNLEMİ

Olayın ardından okul yönetimi tarafından güvenlik gerekçesiyle çocukların okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerinin istendiği belirtildi. Yaşanan durum nedeniyle okul çevresindeki polis sayısının arttırıldığı, yöneticilerden birkaçının ifade vermek için emniyete çağrıldığı aktarıldı.

"HER GÜN DE ARAMA YAPACAKLARMIŞ"

Olayla ilgili konuşan bir veli, "Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum. Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış" dedi.

"ARKADAŞIM KARNINDA SİLAHLA GEZİYORDU"

Silahlı çocuğun sınıf arkadaşı ise, "Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

