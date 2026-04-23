17 yıldır kayıp Yusuf dosyasında \'özel birim\' umudu ve Tuncay Sonel detayı

23.04.2026 09:53
TRABZON'da 17 yıl önce kaybolan Yusuf Kazdal'ın (9) ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor' açıklamasının kendilerine umut verdiğini söyledi.

Trabzon'da 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Kazdal'ın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor' açıklamasının kendilerine umut verdiğini söyledi. Baba Tahir Kazdal, oğlunun kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Of ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekip, "O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların kurulan özel birim tarafından yeniden inceleneceği yönündeki açıklamasının ardından, yıllardır çözülemeyen kayıp vakaları yeniden gündeme geldi. Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında kendisine dair bir ize ulaşılamayan Yusuf Kazdal'ın ailesi, Bakan Gürlek'in 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor' açıklamasının kendilerine umut verdiğini ifade etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Baba Tahir Kazdal, Yusuf'un kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Of ilçesinde 2008-2012 tarihleri arasında kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekti. Oğulları için yaptırdıkları boş mezarın jandarma tarafından kazıldığını, yol çalışması nedeniyle mezarın kaldırıldığını, üzerine 'Kayıp Yusuf' yazdırdıkları mezar taşını da evlerinde sakladıklarını söyleyen acılı anne Esma Kazdal da sadece oğlunun değil, tüm kayıpların bulunmasını istediklerini söyledi.

"AKLIMIZDA BİR SORU İŞARETİ OLDU"

Oğluna ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Tahir Kazdal, "Oğlum Yusuf, 2009 yılında saat 10.00 sıralarında annesine dışarı çıkacağını söylemiş. Annesi de ondan çöpü atmasını istemiş. O da çöpü almış çıkmış, ben de inşaatta çalışıyordum. Öğle yemeğine eve geldim. Eşim Yusuf'un eve gelmediğini söyledi. Ben de 'Çocuktur, gelir' dedim. İşe geri döndüm keşke dönmeseydim. Akşam eve geldiğimde Yusuf hala yoktu. Yusuf'u aramaya başladık. Nerelere gittiğini arkadaşlarına sorduk. Onlar da saat 14.30'da Yusuf'un eve gitmek için yanlarından ayrıldığını söyledi. Saat 19.00'larda marketin önünde bir arkadaşım onu görmüş. Belediyeye ilan verdim. O zamanlar bir subay vardı. Sabah olunca beni yanına çağırdı. Dere kenarında bir pantolon bulduğunu söyledi. Pantolon çok büyüktü, Yusuf'a uygun değildi ve zaten onun da değildi. Yusuf'u benden daha çok görüyordu. Neyi kapatmaya çalıştı bilinmez. Evimizin köşesinde manav vardı. Manavın kamerası bir gün öncesinde çalışıyor ama Yusuf'un kaybolduğu gün çalışmıyor. Hesapta araştırmışlar, öyleymiş. O gün kameranın çöktüğünü söylediler. Bunlar aklımızda bir soru işareti oldu. Dosyamız kapanmış değil, savcımız araştırmalarına devam ediyor. İnşallah bir sonuç çıkar" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR ŞÜPHEM YOKTU"

Tahir Kazdal, "Tunceli Valisi bizim eski kaymakamımızdı. O zaman bizimle çok ilgilendi. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Milletvekili Abdulkadir Kart bizi telefonla Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Cumhurbaşkanımızla telefonda 10 dakikadan fazla görüşmemiz oldu. O soru sordu ben de cevapladım. Telefon görüşmemiz bittikten sonra kapımız çaldı. Bir de baktım ki, o zamanın kaymakamı Tuncay Sonel geldi. 'Aferin, sen balığı baştan yakaladın' dedi. Biz de onu içeri davet ettik. 'Balığı baştan yakaladın' demesinin ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bize o dönem ne derlerse inanıyoruz. Başımıza böyle acı bir olay geldi. O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz. Şu ana kadar şüphem yoktu. Tuncay Sonel ile babası vefat ettiğinde konuşmuş, mesajlaşmıştık. Şimdiki olayları duyunca benim de canım sıkıldı. Acaba diyorum öyle midir? Yine de inanamıyorum. Benim bir ümidim var. O da bana pantolonu gösteren subayın ifadesidir. 'Onun ifadesi alındı' dediler ama alınmadı. Subay olduğu için çekimser kaldık. Herhangi bir olay olur diye sesimiz çıkmadı ama Allah bilir. Bizim dosyaya el atılırsa memnun oluruz. Belki yurt dışına kaçmıştır, 18 yaşından sonra gelir ama yok. 18 yaşında, eve oğlum için seçmen kağıdı bile geldi ama o gelmedi" dedi.

"UMUDUM HİÇ KAYBOLMADI"

Anne Esma Kazdal da "Umudum hiç kaybolmadı. Oğlum gelecek diye her zaman bir umudum var. Bu süreçte hayatımız, ölüymüşüz gibi devam etti. Ölü gibi yaşıyoruz. Yaşamak zorundayız. Düşmanımızı bilmiyoruz. Yusuf için mezar taşı yaptırmıştık. Boş bir mezar yapmıştık. Bir gün gelip, 'Mezarı açacağız' dediler. Açıp baktılar, hiçbir şey yok. Mezar taşına da Kayıp Yusuf yazdırmıştık. Bir süre öylece mezar başına gidip geldik, boş mezarda dua edip, ağladık. Yol genişletilmesi çalışmalarında mezarı ve taşını kaldırttılar. Her zaman kayıplar ve Yusuflar konuşulsun. Bu acıyla yaşıyoruz. Kızım da yapay zekayı kullanarak Yusuf'un büyük haliyle robot resmini yapmış. Gerçekten sanki oymuş gibi, çok benziyor. Bu resim bize hayal oldu. Büyüklerimden Yusuf'un olayını aydınlatmasını istiyorum. Ölü ya da diri; yeniden dosyamız ele alınsın. Kucağımızdan en küçük yavrumuz alındı. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; bütün kayıplar bulunsun ama benim acım çok. Bizim acımız için büyüklere sesleniyorum; 17 yıldır ölmedik öylece yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi 2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi
Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan Ortak Mesaj: Cezaevine Girişimiz Ne Kadar Politikse Çıkışımız da Öyle Olacaktır
Murat Övüç hakkında karar çıktı Murat Övüç hakkında karar çıktı
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan... Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar Fayans ustasının işçiliğini beğenmediler, alıkoyup polis çağırdılar
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
01:04
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
