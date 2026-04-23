Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray\'ın açıklamasına Fenerbahçe\'den jet yanıt

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maç 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.

DERBİYE YASİN KOL ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY TFF İLE İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT GELDİ

Galatasaray'ın bu kararına Fenerbahçe'den jet tepki geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" ifadeleri kullandı.