İstanbul Boğazı yarın deniz trafiğine kapatılacak

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle yarın deniz trafiği kapalı olacak.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "23 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları sebebiyle İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatılacaktır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir." açıklaması yapıldı.
İptal edilen vapur seferlerine, "sehirhatlari.istanbul" internet adresinden ulaşılabiliyor.
