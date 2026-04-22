ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: insan olsa tutuklardık

22.04.2026 18:35
ABD'de ChatGPT teknolojisinin geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan toplu silahlı saldırıda iki kişinin ölümünde rol oynadığı iddia edildi.

Yapay zeka, günümüzde sadece teknik bir terim olmaktan çıkıp gündelik yaşamın ve iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Veriyi işleme kabiliyeti ve sunduğu pratik çözümlerle sanayiden eğitime, sağlıktan sanata kadar her alanda dijital bir devrim yaratan teknoloji, bu defa şiddete sebep olduğu iddia edilen bilgi paylaşımı nedeniyle yargılanıyor.

ABD'de ChatGPT teknolojisinin geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan toplu silahlı saldırıda iki kişinin ölümünde rol oynadığı iddia edildi. Florida Başsavcılığı, ChatGPT’nin bir üniversite saldırganına silah ve saldırı planı konusunda yönlendirme yaptığı iddiasıyla OpenAI hakkında ceza soruşturması başlattı.

Saldırıda 2 kişi öldü, 6 yaralandı

Geçen yıl Nisan ayında Florida’nın Tallahassee kentindeki üniversite kampüsünde düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Phoenix Ikner, olay yerine gelen polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ikner hakkında çok sayıda cinayet ve cinayete teşebbüs suçlaması bulunuyor.

ChatGPT “silahlı saldırıya rehberlik etti” iddiası

Florida eyaletinde Başsavcı James Uthmeier, ChatGPT’nin geçen yıl Florida State University’nde iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısına rehberlik ettiğini öne sürdü. Uthmeier, “Yaptığımız inceleme, cezai soruşturmanın gerekli olduğunu ortaya koydu, ChatGPT, bu saldırgana bu kadar iğrenç suçları işlemeden önce önemli tavsiyelerde bulunmuş” dedi.

En kalabalık yer ve saat bilgisi

ChatGPT’nin saldırgana yalnızca mühimmat konusunda değil, aynı zamanda saldırının zamanlaması ve yeri hakkında da bilgi verdiğini iddia eden Uthmeier, “ChatGPT, günün hangi saatinde daha fazla insanla etkileşim kurulabileceğini ve kampüste en yoğun bölgelerin neresi olduğunu söyledi” dedi.

Ekranın diğer ucunda insan olsaydı tutuklardık

Basın toplantısında konuşan Uthmeier, “ChatGPT saldırgana hangi silahın kullanılacağını, hangi mühimmatın hangi silahla uyumlu olduğunu ve kısa mesafede silahın etkili olup olmayacağını anlattı. Eğer ekranın diğer ucunda bir insan olsaydı, onu cinayetle suçlardık” ifadelerini kullandı.

Florida Başsavcılığı, OpenAI’ye gönderdiği resmi yazıyla, kullanıcıların başkalarına zarar verme tehdidinde bulunduğu durumlarda ChatGPT’nin nasıl yanıt vermesi gerektiğine ilişkin şirket politikalarını talep etti.

OpenAI: Saldırıdan sorumlu değiliz

OpenAI sözcüsü Kate Waters ise iddiaları reddederek, “Florida State Üniversitesi’ndeki toplu saldırı trajik bir durum fakat ChatGPT bu korkunç suçtan sorumlu değildir. Olayın ardından şüpheliyle bağlantılı olduğu düşünülen bir hesabı tespit ederek bu bilgileri proaktif şekilde kolluk kuvvetleriyle paylaştık” açıklamasında bulundu.

Waters, ChatGPT’nin kamuya açık kaynaklarda bulunabilecek bilgileri sunduğunu ve yasa dışı ya da zararlı faaliyetleri teşvik etmediğini de savundu.

ChatGPT’nin ilk vukuatı değil!

OpenAI, sohbet robotu ChatGPT’nin rol oynamış olabileceği başka bir olay nedeniyle zaten bir dava ile karşı karşıya. Britanya Kolombiyası'nda bu yılın başında 18 yaşında bir genç 9 kişiyi öldürdü ve 24 kişiyi de yaraladı.

OpenAI, saldırganın hesabını kullanım şekline dayanarak tespit edip yasakladığını ancak konuyu polise bildirmediğini kabul etti. Şirket, güvenlik önlemlerini güçlendireceklerini de açıkladı.

Yapay zeka mercek altında

Son dönemde OpenAI’a yönelik kolluk kuvvetleri ve siyasetçilerin baskısı artıyor. ABD ve Kanada’da bazı saldırganların ChatGPT ile yaptıkları konuşmalarda şiddet niyetlerini söyledikleri ve buna rağmen önlem alınmadığını savunuluyor. Ayrıca intihar eden bazı kişilerin aileleri, ChatGPT'nin ölümlere katkıda bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Bu gelişmeler, yapay zeka şirketlerinin sohbet konuşmalarını ne ölçüde izlemek ve riskli içerikleri kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlü olup olmadığı tartışmasını gündeme taşıdı.

OpenAI, ChatGPT’nin kendine veya başkalarına zarar verme riski içeren konuşmalara verdiği yanıtları geliştirdiğini ve bazı yüksek riskli durumlarda kolluk kuvvetlerini uyaracak politikalar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:05:00. #7.12#
