Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerini sahneye taşıyan ve büyük bir merakla beklenen ‘Gırgıriye Müzikali'nin bu akşamki gösterisi, daha başlamadan kaosa sürüklendi. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı gecede, iptal kararına tepki gösteren seyirciler salonu protestolarla inletti.

HER ŞEY SAHNEYE ÇIKAN SEYİRCİNİN TEPKİSİYLE BAŞLADI

Olaylar, oyunun başlamasına kısa bir süre kala bir seyirci ve ekip arasında çıkan bir tartışmayla patlak verdi. Oyunu net izleyemediğini söyleyen ve sahneye çıkan seyirciyle gerilimin tırmanması üzerine Müjdat Gezen’in aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Gezen’in sağlık durumunun ardından oyun da mecburen iptal edildi.

SAHNEDEKİ OYUNCULARIN ÖZRÜ TANSİYONU DÜŞÜRMEDİ

Sahneye çıkan oyuncular, izleyicilere üzücü haberi vererek, "Maalesef yaşanan tatsız olaydan dolayı hocamız biraz rahatsızlandı. Çok özür dileyerek devam edemeyeceğiz." açıklamasını yaptı. Ancak salondaki hayal kırıklığı kısa sürede öfkeye dönüştü. Gösteriyi izlemek için bilet alan yüzlerce kişi, sahnedeki oyuncuları yuhalayarak protesto etti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, oyuncuların tepkileri dindirmek adına, "Sizlerden çok özür diliyoruz. Lütfen bilet aldığınız yerlerle iletişime geçin. Bu hafta içerisinde size özel bir gösteri daha yapacağız" sözleriyle telafi sözü verdikleri görüldü.

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Olayın hemen ardından apar topar hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen’e ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi. Usta sanatçının hastane yatağındaki fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması, bir yandan üzüntü yaratırken diğer yandan sahnede yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi. Gezen’in sağlık durumu hakkında net bir açıklama beklenirken, müzikalin önümüzdeki günlerdeki takvimi ise belirsizliğini koruyor.