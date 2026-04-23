Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

23.04.2026 09:00
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası gece yarısı yapılan 2.33 TL’lik motorin indirimi, doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. Uzun süredir yüksek seyreden fiyatlar sonrası motorin litre fiyatı yeniden 70 TL’nin altına geriledi.

Motorin fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibarıyla yapılan 2.33 TL’lik indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

PİYASADA BEKLENTİLERİN AKSİNE TAM YANSIDI

Sektörde beklenti indirimin yüzde 75'inin eşel mobil tarafında kalarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) farkına sayılması, sadece %25'inin tüketiciye indirim olarak yansıması yönündeydi. Ancak bu kez 2.33 TL’lik düşüşün tamamı doğrudan fiyatlara dahil edildi. 

PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA GERİLEDİ

Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, haftalar sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına indi. Özellikle İstanbul’da fiyatların bu psikolojik eşiğin altına gerilemesi dikkat çekti.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

BENZİN: 62.76 TL/LT

MOTORİN: 69.35 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

BENZİN: 62.62 TL/LT

MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 63.73 TL/LT

MOTORİN: 70.47 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 64.01 TL/LT

MOTORİN: 70.75 TL/LT


Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi 2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
01:04
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
