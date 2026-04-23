Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Motorin fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Gece yarısı itibarıyla yapılan 2.33 TL’lik indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Sektörde beklenti indirimin yüzde 75'inin eşel mobil tarafında kalarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) farkına sayılması, sadece %25'inin tüketiciye indirim olarak yansıması yönündeydi. Ancak bu kez 2.33 TL’lik düşüşün tamamı doğrudan fiyatlara dahil edildi.
Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, haftalar sonra yeniden 70 TL seviyesinin altına indi. Özellikle İstanbul’da fiyatların bu psikolojik eşiğin altına gerilemesi dikkat çekti.
İSTANBUL (AVRUPA)
BENZİN: 62.76 TL/LT
MOTORİN: 69.35 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
BENZİN: 62.62 TL/LT
MOTORİN: 69.21 TL/LT
ANKARA
BENZİN: 63.73 TL/LT
MOTORİN: 70.47 TL/LT
İZMİR
BENZİN: 64.01 TL/LT
MOTORİN: 70.75 TL/LT
