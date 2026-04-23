Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu

Murat Ülker\'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
23.04.2026 09:38
Sakarya’nın köklü üretim tesislerinden Adapazarı Şeker Fabrikası’nda 73 yıllık üretim sona erdi. Murat Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding'in kota satışı sonrası kapanma sürecine giren fabrikada yaklaşık 500 işçi işsizlik riskiyle karşı karşıya kalırken, sendika karara sert tepki gösterdi.

Sakarya’nın sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olan Adapazarı Şeker Fabrikası’nda üretim durduruldu. Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin köklü tesislerinden biri olan fabrikada 73 yıllık üretim süreci sona erdi.

KOTA SATIŞI SONRASI KAPANMA SÜRECİ BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Bor Şeker’in Yıldız Holding’den şeker kotasını satın almasının ardından fabrikanın kapanma sürecine girdiği belirtildi. Rekabet Kurumu onayının tamamlanmasıyla birlikte tesisin fiilen atıl duruma düşeceği ifade ediliyor.

500 İŞÇİ İŞSİZLİK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Kararın en büyük etkisinin istihdam tarafında hissedileceği belirtiliyor. Fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçinin işsiz kalabileceği ifade edilirken, bölge ekonomisinde de ciddi bir daralma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Uzun yıllardır fabrikanın etrafında şekillenen tarım, nakliye ve yan sanayi zincirinin de bu süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

PANCAR ÜRETİCİLERİ İÇİN KRİTİK KAYIP

Yıllık yaklaşık 600 bin ton pancarı tam kapasiteyle işleyen fabrika, Sakarya ve çevresindeki üreticiler için önemli bir merkez konumundaydı. Yeni süreçte bölgede üretilen pancarın Niğde’de bulunan Bor Şeker tesislerinde işleneceği öğrenildi.

SENDİKADAN SERT UYARI: YALNIZCA BACASI SÖNMEZ

Gelişmenin ardından Şeker-İş Sendikası Adapazarı Şubesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fabrikanın kapanmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fabrika kapanırsa yalnızca bacası sönmez; umutlar söner, emek sessizliğe gömülür” ifadeleri kullanıldı.

“MESELE BİR FABRİKA DEĞİL, BİR ŞEHRİN KADERİ”

Yetkililere çağrıda bulunan sendika, üretimin sürdürülmesi, istihdamın korunması ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Mesele yalnızca bir fabrika değildir. Mesele, emeğin geleceği, üretimin devamlılığı ve bir şehrin kaderidir” denildi.

“ÜRETMEK İÇİN HAZIRIZ”

Sendika, açıklamasını “Bizler buradayız. Üretmek için hazırız. Çalışmak için kararlıyız. Bu ülkeye katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” sözleriyle tamamladı.

Son Dakika Ekonomi Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu - Son Dakika
