Samsunspor\'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.
Ev sahibi ekibi Samsunspor, golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.
Karadeniz derbisinde 120 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, mücadele penaltılara taşındı. Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın 3 penaltı birden kurtarmasıyla rakibi Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray'ı kupanın dışına iten Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
