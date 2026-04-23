Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

Samsunspor\'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
23.04.2026 21:35
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Samsunspor'u penaltılarda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Onana, penaltı atışlarında tam 3 kurtarış yaparak takımına turu getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.

EV SAHİBİ SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekibi Samsunspor, golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

ONANA 3 PENALTI KURTARDI, TRABZON YARI FİNALDE

Karadeniz derbisinde 120 dakika sonunda gol sesi çıkmazken, mücadele penaltılara taşındı. Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın 3 penaltı birden kurtarmasıyla rakibi Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. 

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ GENÇLERBİRLİĞİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yarı finalde Galatasaray'ı kupanın dışına iten Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 21:55:58.
SON DAKİKA: Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi - Son Dakika
