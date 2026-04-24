ABD\'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı

ABD’de özel kuvvetlerde görev yapan bir askerin, Venezuela operasyonuna ilişkin gizli bilgileri para karşılığı sızdırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Askerin, bahis sitesinden yüz binlerce dolar kazanmak için kritik bilgileri kullandığı öne sürüldü.

400 BİN DOLARLIK KAZANÇ İDDİASI

New York Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gannon Ken Van Dyke isimli asker, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulduğu operasyonda görev aldı. Savcılık, askerin gizli bilgilere erişimini kullanarak bahis üzerinden yaklaşık 400 bin dolar kazanç sağladığını belirtti.

ABD’de daha önce de Maduro’nun yakalanmasına ilişkin yapılan bahislerin kısa sürede yüz binlerce dolar kazandırdığı ve “içeriden bilgi” şüphelerini gündeme getirdiği biliniyor.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

ABD Adalet Bakanlığı, askeri; gizli hükümet bilgisini kişisel kazanç için kullanmak, kamuya açıklanmayan bilgileri çalmak, dolandırıcılık ve yasa dışı para transferleri yapmakla suçladı. Van Dyke’ın suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

MADURO OPERASYONU GÜNDEM OLMUŞTU

Olayın merkezinde yer alan operasyon, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama ve uçak seslerinin duyulmasının ardından gündeme gelmişti. Venezuela yönetimi, saldırılardan ABD’yi sorumlu tutarken, ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro’ya yönelik büyük çaplı operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro hakkında “uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık” gibi ağır suçlamalar yöneltildiğini duyurmuştu.

ULUSLARARASI TEPKİLER GELDİ

Venezuela yönetimi ABD’ye sert tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler operasyonu eleştirdi, bazıları ise Washington yönetimine destek verdi.