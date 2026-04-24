ABD'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı

ABD\'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı
24.04.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD özel kuvvetler askeri Gannon Ken Van Dyke, bahis sitesinden kazanç sağlamak için Maduro'nun alıkonulduğu operasyona ait gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Suçlu bulunursa yıllarca hapis cezası alabilir.

ABD’de özel kuvvetlerde görev yapan bir askerin, Venezuela operasyonuna ilişkin gizli bilgileri para karşılığı sızdırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Askerin, bahis sitesinden yüz binlerce dolar kazanmak için kritik bilgileri kullandığı öne sürüldü.

400 BİN DOLARLIK KAZANÇ İDDİASI

New York Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gannon Ken Van Dyke isimli asker, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulduğu operasyonda görev aldı. Savcılık, askerin gizli bilgilere erişimini kullanarak bahis üzerinden yaklaşık 400 bin dolar kazanç sağladığını belirtti.

ABD’de daha önce de Maduro’nun yakalanmasına ilişkin yapılan bahislerin kısa sürede yüz binlerce dolar kazandırdığı ve “içeriden bilgi” şüphelerini gündeme getirdiği biliniyor.

AĞIR SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

ABD Adalet Bakanlığı, askeri; gizli hükümet bilgisini kişisel kazanç için kullanmak, kamuya açıklanmayan bilgileri çalmak, dolandırıcılık ve yasa dışı para transferleri yapmakla suçladı. Van Dyke’ın suçlu bulunması halinde uzun yıllar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

MADURO OPERASYONU GÜNDEM OLMUŞTU

Olayın merkezinde yer alan operasyon, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama ve uçak seslerinin duyulmasının ardından gündeme gelmişti. Venezuela yönetimi, saldırılardan ABD’yi sorumlu tutarken, ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro’ya yönelik büyük çaplı operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro hakkında “uyuşturucu terörizmi ve kaçakçılık” gibi ağır suçlamalar yöneltildiğini duyurmuştu.

ULUSLARARASI TEPKİLER GELDİ

Venezuela yönetimi ABD’ye sert tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler operasyonu eleştirdi, bazıları ise Washington yönetimine destek verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Gülistan Doku’dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi

09:24
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu 4 hafta sonra ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! 4 hafta sonra ilk yaşanabilir
08:37
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
08:36
Piyasalarda Hürmüz gerilimi Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
06:57
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
06:42
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
04:52
Çin, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 09:35:23. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li asker Maduro operasyonu sırrını bahis için sızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.