Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
24.04.2026 09:41
Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni yasal düzenlemede sona gelindi. Taslağa göre; 15-18 yaş grubuna verilen hapis cezalarının üst sınırı yükseltilecek ve kasten adam öldürme suçunda hakime yetişkin gibi ceza verme yetkisi tanınacak. Ayrıca ailelerin sorumluluğu artırılarak, şikayet olsa da olmasa da ceza verilebilecek.

Suç işleyen çocuklar hakkındaki yeni yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki ayrı toplantı yapıldı. Hukukçu kurmayların katıldığı toplantıda, taslağın çerçevesi çizildi. Suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemelerin ayrı bir paket olarak getirilmesi planlanıyor.

Henüz son şekli verilmeyen taslağa göre, mevcut yasada suça karışan çocukların cezalandırılmasıyla ilgili yer alan yaş aralığı değişmeyecek. Ancak, 15-18 yaş aralığına uygulanan cezalarda ciddi artışa gidilecek.

Mevcut durumda, ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlarda çocuklara 24 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren durumlarda çocuklara 15 yıl hapis cezası verileceği belirtiliyor. Buradaki ceza üst sınırı 27 yıla çıkacak, alt sınırın da yükseltilmesi planlanıyor.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDE TAKDİR HAKİMDE

Ayrıca, 15-18 yaş aralığında kasten adam öldürme suçu işleyenlerin indirimden yararlandırılmaması ve cezalarını yetişkinler gibi çekmeleri için hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim, suçun işleniş şekline ve arkasındaki asıl sebebe bakarak tıpkı yetişkinler gibi ceza verebilecek.

AİLEYE CEZA, ŞİKAYETE BAĞLI OLMAKTAN ÇIKACAK

Ailelerin yükümlülükleri de artırılacak. Mevcut yasalarda “şikayete bağlı” olan dava açma süreci, şikayete bağlı olmaktan çıkarılıp, doğrudan kamu davasına dönüşecek.

Mevcut yasada “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” başlığı altında düzenlenen maddede, “Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” deniyor.

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş’a 7 soruşturma izni verildi Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
09:30
Formula 1, İstanbul Park’a dönüyor
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor
09:24
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu Bir ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir
08:37
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
08:36
Piyasalarda Hürmüz gerilimi Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
