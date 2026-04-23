Üst üste 4 penaltı kurtaran Motta, takımını tek başına finale çıkardı
23.04.2026 15:26
İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Lazio, Atalanta'yı penaltı atışları sonucunda 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında üst üste 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı. İtalyan basını, Motta için ''Milyonların kahramanı'' yorumunu yaptı.

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 berabere bitti.

SON ANLARDA KARŞILIKLI GOLLER

Lazio'nun golü 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli'den gelirken, Atalanta 86. dakikada Mario Pasalic ile skora denge getirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti.

ÜST ÜSTE 4 PENALTI KURTARDI 

Penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük kuran Lazio, adını finale yazdırdı. Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında üst üste 4 kurtarış yaparak gecenin yıldızı oldu. Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in rakibi oldu.

''MİLYONLARIN KAHRAMANI''

Maçın ardından Lazio'nun yıldız kalecisi Edoardo Motta için İtalyan basınında çarpıcı yorumlar yapıldı. La Gazzetta dello Sport'ta Motta için ''Milyonlarım kahramanı!'' yorumu yapılırken, Corriere dello Sport'ta ise ''Penaltı canavarı'' değerlendirmesinde bulunuldu. 

