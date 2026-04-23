Trump: Orduya Hürmüz\'de vur emri verdim

Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın “temizleme” gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum!" dedi.

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD MEDYASI: MAYIN TEMİZLEME 6 AY SÜREBİLİR

ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

Öte yandan; ABD Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu. Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, el koyma olaylarını "korsanlık" olarak nitelendirirken, hedef alınan gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle ateşkesin ihlal edilmediği öne sürüldü.

İRAN EL KOYDUĞU GEMİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DMO'dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve 'Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denilmişti.

HÜRMÜZ SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA KAPALI

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İranlı yetkililer, ABD'nin mevcut politikalarını ve tehditlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ifade etti.

İran’ın yaklaşımının "müzakere değil haklarını elde etmek" olduğunu vurgulayan İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, İran'ın Hürmüz Boğaz üzerinde tam egemenlik istediğini ifade ederek, "İran milletinin talebi, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olması ve bu boğazdan geçen tüm gemilerin İran milletine riyal cinsinden vergi ödemesidir." dedi.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı. Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini bildirmişti.