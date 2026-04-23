"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası

ABD basını, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda yaralandığına ilişkin iddiaları sürdürüyor. New York Times gazetesi İranlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Mücteba Hamaney'in, babası İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralandığı, buna rağmen ülkenin karar alma süreçlerinde aktif rol oynamaya devam ettiği öne sürüldü.

"HAMANEY PROTEZ BACAĞA İHTİYAÇ DUYABİLİR1"

Haberde, Hamaney'in bir bacağından üç kez ameliyat edildiği ve ilerleyen süreçte protez bacağa ihtiyaç duyabileceği ileri sürüldü. Ayrıca elinden de ameliyat geçirdiği ve bu uzvunun işlevini kademeli olarak geri kazanmaya başladığı ifade edildi.

Saldırı sırasında Hamaney'in yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu, bu nedenle konuşmakta zorlandığı ve gelecekte estetik operasyon geçirebileceği de iddialar arasında yer aldı. Öte yandan, kalp cerrahı olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da Hamaney'in tedavisiyle yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

"YETKİLİLERİN DİNİ LİDERLE BİR ARAYA GELMESİNE İZİN VERİLMİYOR"

Hamaney'in, "güçsüz veya savunmasız" bir izlenim oluşturmamak amacıyla kamuoyu önüne çıkmak istemediği iddia edilirken, yazılı açıklamalarının çevrim içi platformlarda paylaşıldığı ve televizyonlarda okunduğu aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in konumunu tespit ederek suikast düzenleyebileceği endişesiyle İranlı yetkililerin dini liderle doğrudan görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.

YÜZÜNÜN TANINMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınında daha önce yer alan haberlerde de Tahran'daki saldırının ardından Hamaney'in yüzünün tanınmayacak şekilde zarar gördüğü ve bacaklarından ağır yaralandığı iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gerçekleştirdiği basın toplantılarında söz konusu iddiaların altını birçok kez çizmişti.