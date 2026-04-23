Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Amasya'da, akrabalarına taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan'ın TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta durduğu, ancak daha sonra hareket ederek kavşağa girdiği görülüyor. Bu sırada seyir halindeki TIR'ın otomobile yandan çarpması ve çarpışmanın etkisiyle aracın savrulma anları görüntülere yansıyor.

Şerife Serap KARA/ AMASYA, -