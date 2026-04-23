Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti
23.04.2026 18:07  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIAmasya'da, akrabalarına taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan'ın TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın...

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Amasya'da, akrabalarına taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan'ın TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta durduğu, ancak daha sonra hareket ederek kavşağa girdiği görülüyor. Bu sırada seyir halindeki TIR'ın otomobile yandan çarpması ve çarpışmanın etkisiyle aracın savrulma anları görüntülere yansıyor.

Şerife Serap KARA/ AMASYA, -

Kaynak: DHA

Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:31:17. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya’da TIR çarpması: 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.