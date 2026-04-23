Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde koyun otlatırken mayına basan kadın, patlamada ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Suriye sınır hattında yaşandı. İddiaya göre koyun otlatırken tehlikeli bölgeye giren Vatha T. (60) isimli kadın sınır hattındaki mayına bastı.
Mayının patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Akçakale'de mayına basan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
