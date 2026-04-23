Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim

Nuri Şahin, Arda Güler\'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim
23.04.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir itirafta bulundu. Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde genç yıldızı kadrosuna katmak istediğini belirten Nuri Şahin, ''Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı'' dedi.

Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''DORTMUND'A ÇOK İSTEMİŞTİM''

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Real Madrid'de çok sık forma şansı bulamayan Arda Güler'i transfer etmek istediğini açıklayarak, "Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı." dedi. 

''MİLLİ TAKIM ÇOK FARKLI BİR SEVİYE''

Dünya Kupası'na gidecek A Milli Takım ile ilgili de konuşan Nuri Şahin "Jenerasyon olarak bakmıyorum. Çok çok kaliteli bir hoca. Çok değerli bir oyuncu topluluğu, havuzu. Tabi bu milli takım çok farklı bir seviye. Yani baktığın zaman Juventus'un her şeyi üzerine yaptığı bir oyuncu, Real Madrid'in değişilmez bir oyuncusu. Kaptanımız Inter'de. Milan'dan Inter'e transfer yapmış ve Inter'de bir üst seviyeyi daha yakalamış ve inanılmaz kaptanlık yapıyor. Merih de müthiş transferler yaptı, müthiş yerlerde. Ve o ortamda kendimde bulunduğum için ben takım olmaya inanırım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Spor Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:48:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.