İran: "Ablukaya rağmen İran'a ait gemi Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: "Ablukaya rağmen İran'a ait gemi Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı"

23.04.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran basını, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve müdahale girişimlerine rağmen, İran'a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisinin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı unsurlar eşliğinde Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştığını bildirdi.

İran basını, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve müdahale girişimlerine rağmen, İran'a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisinin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı unsurlar eşliğinde Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştığını bildirdi.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemi trafiği ciddi ölçüde aksarken, İran ablukaya rağmen bir yük gemisinin ülkeye ulaştığını duyurdu. İran basınında yer alan haberde, "İran'a ait pirinç taşıyan bir dökme yük gemisi, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar tarafından eskort edilerek Umman Denizi'nden güvenli şekilde geçti ve İran'a ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin deniz ablukası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, ateşkese rağmen İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüleceğini belirtmiş, ABD donanmasının bölgedeki denetim faaliyetlerine devam edeceğini vurgulamıştı. İranlı yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda, ülkenin deniz ticaretinin kesintiye uğratılmasına izin verilmeyeceğini ve gerektiğinde askeri unsurların gemilere refakat edeceğini açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Umman Denizi, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran: 'Ablukaya rağmen İran'a ait gemi Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 00:26:01. #7.12#
SON DAKİKA: İran: "Ablukaya rağmen İran'a ait gemi Umman Denizi'ni geçerek ülkeye ulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.