2. Lig\'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti

23.04.2026 16:30
Bursaspor, 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselirken, sezon boyunca yüksek taraftar desteğiyle dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar, maçlarını ortalama 40 binin üzerinde seyirci önünde oynarken, şampiyonluğu ilan ettikleri Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftarla tamamladı. Bursaspor, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak Türk futbol tarihindeki en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaştı.

TFF 2. Lig'de şampiyonluğu göğüsleyerek 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, taraftar rekoruyla da dikkatleri üzerine çekti.

BURSASPOR, SÜPER LİG DEVLERİNİ BİLE GEÇTİ

Sezon boyunca iç saha maçlarını ortalama 42 bin taraftarı önünde oynayan yeşil-beyazlılar, 2025-2026 sezonu verilerine göre; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bırakarak Türk futbol tarihindeki en yüksek seyirci rakamlarından birine ulaştı. Timsahlar şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftar karşısında oynadı.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra 3'üncü lige kadar düşen Bursaspor, külleriyle yeniden doğuyor. Timsahlar, geçen yıl çıktıkları 2'nci Lig'de bu sezonda şampiyonluğunu ilan edip, 1'inci Lig'e yükselirken; 3'üncü Lig'de olduğu gibi bu ligde de karşılaşmalarının çoğunu kadın ve çocuk taraftarlar başta olmak üzere ortalama 42 bin seyirci karşısında oynadı. 41 bin 661 taraftarla Galatasaray, 36 bin 51 taraftarla Fenerbahçe, 28 bin 163 taraftarla Beşiktaş ve 26 bin 991 taraftarla Trabzonspor'u, 2025-2026 sezonunda geride bırakan Bursaspor, şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor karşılaşmasını da 45 bin 450 taraftar karşısında oynadı.

Yeşil-beyazlı futbolcuların sezon boyunca Bursa'da oynadıkları 43 bin 361 kapasiteli statlarında 18 karşılaşmayı en az 750 bin taraftar izlerken, rakip takım futbolcuları da tribünlerde gördükleri kalabalık, coşku ve özel koreografiler karşısında Şampiyonlar Ligi atmosferinde yeşil sahaya çıktı.

39 BİN KOMBİNE 2 SAATTE TÜKENDİ

Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da taraftarın takıma desteği de güçlenerek devam ediyor. Yeni sezon için satışa çıkarılan 39 bin kombine biletin yalnızca 2 saat içinde tükenmesi, camiadaki 1'inci Lig heyecanını da gözler önüne serdi.

'AİDİYETİ ÇOCUKLARDAN BAŞLATTIK'

Taraftarla kurulan bağın temelinde aidiyet duygusunun yer aldığını ifade eden Bursaspor'un 2'nci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, Kulüp Başkanı Enes Çelik ile sezon boyunca inanılmaz bir performans sağladıklarını belirterek, "Başkanımızın da ilk günlerde söylediği gibi, sokaklarda Bursaspor formasıyla oynayan çocukları yeniden görmek istedik. Bu yüzden önce çocuklardan ve ailelerden başladık. Tribünleri ailelerin de rahatlıkla gelebileceği bir ortam haline getirdik ve bunda başarılı olduk" dedi.

'42 BİN ORTALAMA FUTBOLCULARI ETKİLİYOR'

Bursa'daki tüm maçların kapalı gişe olarak 42 bin seyirci karşısında oynandığını belirten Kutlucan, "2'nci ve 3'üncü lig seviyesinde maç başına 42 bin taraftar ortalamasıyla oynamak hem bizim futbolcularımızı hem de rakipleri ciddi şekilde etkiliyor. Bu atmosferde heyecanlanmamak mümkün değil. Bu durum takımımıza olumlu yansıdığı gibi zaman zaman baskı da oluşturabiliyor, bu da çok normal. Yaptığımız her işi taraftarımıza açıklanabilir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Bursaspor büyük bir camia, bu camiayı düşünmeden adım atmıyoruz" diye konuştu.

'REKORLAR BİZDE'

Yeşil-beyaz tribünlerdeki yüksek seyirci sayısının bir benzerinin olmadığına dikkat çeken Oğuzhan Kutlucan, "Sezon boyunca futbolcularımızı 750 bin taraftar izledi. Rakip futbolcular taraftarları görünce şaşırıyor. Alt liglerde böyle bir ilgi yok. Bu liglerde, hatta şu an Türkiye'de ve dünyada bu seviyede bir taraftar ortalaması olduğunu düşünmüyorum. Bütün rekorlar bizde. Taraftarımıza bu güveni verdiğimiz için gururluyuz" dedi.

'KUZEY TRİBÜNÜ HARİÇ KOMBİNELER 2 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ'

Kombine biletlerin 2 saatte tükenmesinin de taraftar desteğinin en belirgin örneği olduğunu hatırlatan Kutlucan, "Kuzey tribünü hariç kombineler 2 dakika içinde tükendi. Kuzey tribünüyle birlikte toplam 39 bin kombine ise 2 saat gibi kısa bir sürede tamamen satıldı. Deplasman tribünü dışında önümüzdeki maçlarda bilet satışı olmayacak" diye konuştu.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

