Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, doğada ilginç bir manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile görüntülendi.
Beytüşşebap’a bağlı Pirinçli köyü yakınlarında günlerdir süren aşırı yağışların ardından dağlık alanda dikkat çeken bir görüntü oluştu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten, dev bir kayanın ortasından çıkan su görenleri hayrete düşürdü.
Kayanın içinden adeta fışkırır gibi çıkan su, dron kamerasıyla kaydedildi. Doğanın oluşturduğu bu sıra dışı görüntü, bölge halkının ve izleyenlerin ilgisini çekti.
Son Dakika › Çevre › Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı - Son Dakika
