Şara\'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da düzenlenen bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterilerine yönelik tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

“PROGRAMIMIZDA YOKTU”

Şara, Al-Fayhaa Hall’un açılışında gerçekleşen etkinliğe katılımın önceden planlanmadığını belirterek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk” dedi. Davetin etkinlikten kısa süre önce ulaştığını ifade eden Şara, bu nedenle geç katıldıklarını söyledi.

“GÖSTERİ KARŞISINDA BEN DE ŞAŞIRDIM”

Etkinliğin içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını dile getiren Şara, sahnelenen gösteriler karşısında kendisinin de şaşırdığını belirtti.

“ANLAM VE MESAJ GÖRMEDİM”

Ulusal etkinliklerin anlam taşıması gerektiğini vurgulayan Şara, yapılan gösterilerde belirgin bir mesaj göremediğini ifade etti. Bu tür organizasyonların toplumun kültürel değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.

“KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLMALI”

Kamuoyundan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf, adet ve kültürüne uygun şekilde düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.