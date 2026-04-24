Şara\'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
24.04.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Şam’daki bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterileri tartışma yaratırken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara davetin son anda geldiğini ve programdan haberdar olmadığını belirtti. Şara, gösterilerin içeriğinden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek ulusal etkinliklerin kültüre uygun olması gerektiğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da düzenlenen bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterilerine yönelik tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu.

“PROGRAMIMIZDA YOKTU”

Şara, Al-Fayhaa Hall’un açılışında gerçekleşen etkinliğe katılımın önceden planlanmadığını belirterek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk” dedi. Davetin etkinlikten kısa süre önce ulaştığını ifade eden Şara, bu nedenle geç katıldıklarını söyledi.

“GÖSTERİ KARŞISINDA BEN DE ŞAŞIRDIM”

Etkinliğin içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını dile getiren Şara, sahnelenen gösteriler karşısında kendisinin de şaşırdığını belirtti.

“ANLAM VE MESAJ GÖRMEDİM”

Ulusal etkinliklerin anlam taşıması gerektiğini vurgulayan Şara, yapılan gösterilerde belirgin bir mesaj göremediğini ifade etti. Bu tür organizasyonların toplumun kültürel değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.

“KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN OLMALI”

Kamuoyundan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf, adet ve kültürüne uygun şekilde düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:14:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.