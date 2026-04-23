Beştepe'de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe'de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Beştepe'de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
23.04.2026 16:58
Beştepe'de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Külliye’de kabul etti. Törene, Kırklareli’nde okuduğu şiirle tanınan minik Gülsu ve ağabeyi damga vurdu. Bakan Tekin’in takdimiyle Erdoğan’ın yanına gelen ağabey, kardeşinin videosu izlenirken gözyaşlarına boğuldu. Erdoğan’ın sarılarak teselli ettiği çocuk, ardından "Minareler süngü" şiirini ezberden okudu. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Törene, Kırklareli’nde okuduğu Bayrak şiiriyle gönülleri fetheden minik Gülsu ve ona o şiiri öğreten ağabeyi damga vurdu.

BAKAN TEKİN'DEN ANLAMLI TAKDİM 

Kabulün en özel anlarından biri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Gülsu’nun ağabeyini elinden tutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına getirmesiyle yaşandı. Bakan Tekin, milyonların izlediği o videoda Gülsu’nun başarısının arkasındaki gizli kahramanı Erdoğan’a tanıttı.

Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

GÜLSU'NUN VİDEOSUNU İZLENİRKEN GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

Program sırasında minik Gülsu’nun hafızalara kazınan şiir okuma videosu dev ekrana yansıtıldı. Kardeşinin o masum ve coşkulu hallerini izleyen ağabey, bir anda duygularına yenik düşerek gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın hıçkırıklarını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir şefkatle ona sarılarak teselli etti.

Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

ERDOĞAN DA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI 

Küçük çocuğun gözyaşlarına hakim olamayarak ağlamaya başladığı o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duygusallaştığı görüldü. Yaşananların etkisinde kalarak ağlamaya başlayan Erdoğan gözyaşlarını silerek gizlemeye çalıştı. 

KÜLLİYE'DE YANKILANAN ŞİİR: MİNARELER SÜNGÜ 

Duygusal anların ardından ağabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurunda o tarihi dizeleri ezberden okumaya başladı:

"Minareler süngü, camiler miğfer,

Müminler asker, ordumuzun bekçisi..."

Ağabeyin şiiri okuduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine duygusallaştığı ve gözlerinin dolduğu kameralara yansıdı.

Bir köy evinde kardeşine şiir ezberleten ağabeyin, bu kez o şiiri devletin zirvesinde seslendirmesi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

KARDEŞTEN KARDEŞE EN GÜZEL MİRAS

Kırklareli’nin Vize ilçesi Sergen Köyü’nden Külliye’ye uzanan bu hikaye, 23 Nisan ruhunun en saf halini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan ve bayrak sevgisini kardeşine aşılayan ağabeyi ve minik Gülsu’yu tebrik ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Son Dakika

Son Dakika 23 Nisan Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 17:18:54.
SON DAKİKA: Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
